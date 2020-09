Os atacantes Vinícius Jr e Rodrygo, ambos do Real Madrid, e o meia Marcos Antônio, do Shakhtar Donetsk, são os três brasileiros finalistas na disputa pelo prêmio Golden Boy, que elege o melhor jogador sub-21 do ano.

O jornal italiano "Tuttosport", que entrega o prêmio desde 2003, reduziu de 60 para 40 a lista dos jovens talentos que buscam suceder o português João Félix, atacante do Atlético de Madrid que foi eleito em 2019.