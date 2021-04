Autor de dois dos gols do Real Madrid na vitória sobre o Liverpool por 3 a 1 nesta terça-feira, no estádio Alfredo Di Stéfano, pelas quartas de final da Liga dos Campeões, Vinícius Júnior evitou enviar qualquer mensagem de revanche aos críticos e preferiu enaltecer o próprio trabalho.

"As pessoas de fora que falem o que quiserem. Eu continuo trabalhando e todos os meus companheiros me dão a força e a confiança de que preciso para fazer gols em momentos importantes. Trabalho muito porque sonhei jogar no Real Madrid, sonhei jogar com os melhores do mundo", declarou o brasileiro à emissora espanhola "Movistar Plus".