O meia-atacante brasileiro Vinicius Júnior garantiu nesta segunda-feira que pretende seguir por um longo período no Real Madrid e se tornar um ídolo do clube, por exemplo, como o lateral-esquerdo Marcelo.

"Quero marcar mais gols e dar mais assistências, mas o principal para mim é jogar bem com meu time e seguir vencendo. Tenho 22 anos e muita vontade de seguir evoluindo e dar muitas coisas ao clube que me dá tudo", disse o ex-Flamengo, em entrevista coletiva concedida na véspera do jogo com o Celtic, pela Liga dos Campeões.