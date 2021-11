Cerca de 20 países e instituições, entre os quais os Estados Unidos, Costa Rica, Reino Unido, Portugal e o Banco Europeu de Investimento, comprometeram-se nesta quinta-feira, durante a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26) a deixar de financiar combustíveis fósseis no estrangeiro até ao final de 2022.

"Acabaremos com mais apoio público direto ao setor internacional de energia de combustíveis fósseis até o final de 2022, exceto em circunstâncias limitadas e claramente definidas, coerentes com um limite de aquecimento de 1,5°C e as metas do Acordo de Paris".