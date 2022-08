Violência, deslocamento forçado, conflitos ambientais e atritos com o governo marcaram o Dia Internacional dos Povos Indígenas nesta terça-feira no México, onde mais de 23 milhões de pessoas se reconhecem como sendo descendente de povos originários, um dos números mais altos do continente americano.

De sul a norte, onde vivem 68 povos indígenas reconhecidos com sua própria língua, os habitantes nativos enfrentam a proliferação de grupos armados, principalmente em Chiapas, o estado do sudeste com a maior população indígena do país e onde o deslocamento interno triplicou desde 2021 devido à violência.