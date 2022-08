Pelo menos oito manifestantes morreram e outros 28 ficaram feridos nesta segunda-feira em Bagdá, no Iraque, durante as violentos protestos que ocorrem após a saída da vida política do clérigo xiita Muqtada al Sadr, conforme apurou a Agência Efe.

Uma fonte, que pediu para não ser identificada, garantiu que mortos e feridos foram alvo de "disparos e atos violentos" na chamada "Zona Verde" - uma área de segurança máxima por abrigar diversas instituições oficiais, como o Palácio Presidencial e a sede do governo do país, que foram invadidos.