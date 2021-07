A multinacional Visa lançou uma campanha mundial nesta quarta-feira para mostrar que é mais do que uma empresa de cartões de crédito e que em seus mais de 60 anos de existência não deixou de inovar em meios de pagamento ou de contribuir para a inclusão financeira global.

"Conheça a Visa" é o nome da campanha de marketing lançada simultaneamente em todo o mundo com divulgação de pequenas peças publicitárias, em diferentes idiomas, sobre o que significa ter uma rede global e confiável "que funciona para todos e em todos os lugares".

A rede Visa conecta 3,6 bilhões de credenciais de usuários com mais de 70 milhões de pontos de venda e dezenas de milhares de membros, gerando um volume total anual de atividade de mais de US$ 11 trilhões.

Atualmente, essa rede torna possível a realização de pagamentos em tempo real, facilita transferências entre pessoas para que o dinheiro possa ser enviado e recebido entre bilhões de cartões e contas em todo o mundo, e ajuda a efetivar movimentações corporativas de alto valor entre países, entre outros serviços disponíveis.

MUITO MAIS QUE CARTÕES DE CRÉDITO.

O presidente regional da Visa para a América Latina e o Caribe, Eduardo Coello, disse em entrevista à Agência Efe que a campanha busca difundir que as capacidades e plataformas da empresa vão além da imagem que os consumidores têm sobre as atividades da companhia.

"O que muda é sermos muito mais abertos ou expansivos com relação à mensagem do que a Visa realmente é", explica Coello, que acredita que o grande sucesso dos cartões de crédito é a razão pela qual a percepção do consumidor não é tão ampla.

"Somos mais do que uma empresa de cartões de crédito", ressaltou o executivo.

Uma prova disso, segundo Coello, são as estratégias desenvolvidas pela Visa nos últimos anos, suas novas soluções e produtos e as compras e parcerias com outras empresas.

Só nos últimos cinco anos, a Visa investiu US$ 9 bilhões em tecnologia para moldar o futuro do comércio e oferecer um conjunto diferenciado de produtos, serviços e benefícios.

PROTAGONISMO DA AMÉRICA LATINA.

De acordo com Coello, a América Latina é pioneira em algumas das novas iniciativas relacionadas à evolução global da companhia, e um exemplo disso é o Brasil, primeiro país do mundo onde, graças às tecnologias da empresa, é possível cadastrar um cartão ou credencial Visa a uma conta de Whatsapp para enviar e receber pagamentos de forma tão fácil quanto compartilhar uma foto pelo aplicativo.

Apenas em seu primeiro mês de operação, entre a primeira e a última semana de maio de 2021, os dados da Visa mostraram um crescimento de 78% nas transferências interpessoais com cartão.

Coello também destacou como outro exemplo de inovação o programa "Jefa", o primeiro a abordar as necessidades financeiras das mulheres em uma região onde metade desse setor da população está excluído do sistema financeiro.

O programa já começou no México, em breve chegará à Colômbia e, depois, à América Central, segundo o executivo, que afirmou que as mulheres são a espinha dorsal das microempresas na América Latina.

Com mais de 25 mil comerciantes afiliados, o aplicativo peruano da Niubiz "VendeMás" lidera mundialmente na habilitação do Tap to Phone, que permite às pequenas empresas transformar seus telefones celulares em terminais de pagamento com apenas um app.

Quando perguntado se a evolução da Visa no mundo digital deixaria para trás cartões de crédito, débito ou pré-pago, Coello garantiu que a empresa continuará a construir seu futuro tendo como base os produtos que já existem e que obtiveram tanto sucesso a ponto de "permanecerem no centro da percepção do consumidor".

SELO DE CONFIANÇA EM EVOLUÇÃO.

O "selo de confiança" que a Visa representa, em termos de segurança e facilidade de transações, também não mudará.

A campanha "Conheça a Visa" vai além do videoclipe lançado nesta quarta-feira, que foi desenvolvido pela agência Wieden+Kennedy e dirigido por Malik Hassan Sayeed.

A multinacional também vai mostrar o que faz em grandes outdoors nas ruas, através da publicidade digital e em bancos e instituições parceiras, acrescentou Coello.

A campanha inclui, ainda, uma prévia da imagem renovada da marca Visa que será lançada no final deste ano e que foi criada em colaboração com a empresa Mucho, líder no setor.

As cores foram renovadas com o objetivo de causar um maior impacto digital, um tipo de letra personalizada foi escolhida para proporcionar experiências digitais ideais e um novo símbolo de marca projetado para expressar o propósito da organização também foi criado.

Através de um comunicado, a vice-presidente executiva e líder global de marketing da Visa, Lynne Biggar, ressaltou que "as pessoas pensam que 'conhecem' a Visa".

"Consumidores e empresas confiam no poder dessas quatro letras e as vêem quando abrem sua carteira, pagam por uma compra, entram em uma loja ou fazem pedidos online", afirmou ela.

No entanto, "eles não vêem como essas quatro letras fazem funcionar a rede mais dinâmica de pessoas, parcerias e produtos", concluiu Biggar.

Nesse sentido, Coello enfatizou que, por fim, "Conheça a Visa" ajudará a apoiar o crescimento empresarial em todo o mundo e que isso representará novos passos em direção à inclusão financeira.