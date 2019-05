A visita oficial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Reino Unido incluirá um lanche com a rainha Elizabeth II e uma reunião de trabalho com a primeira-ministra britânica, a conservadora Theresa May, informou nesta sexta-feira o Palácio de Buckingham.

O governante americano chegará a Londres na manhã do dia 3 de junho e será recebido pela soberana britânica, de 93 anos; pelo príncipe Charles, e pela esposa dele, Camilla. Trump participará de uma cerimônia nos jardins do palácio e depois irá conhecer a Guarda Real.