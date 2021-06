Várias vítimas de sequestros cometidos pela antiga guerrilha das Farc falaram diretamente nesta quarta-feira com os autores dos crimes, que expressaram remorso com palavras de reconhecimento dos atos, mas com quase nenhuma lágrima.

Em ato público e parcialmente virtual organizado pela Comissão da Verdade, vários ex-reféns e parentes contaram as histórias que os atormentaram durante anos e assumiram o firme compromisso de que os crimes vividos por dezenas de milhares de famílias colombianas durante mais de 50 anos de conflito armado com as Farc não serão cometidos novamente.