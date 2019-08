O Vitória de Guimarães goleou o Ventspils, da Letônia, por 6 a 0 nesta quarta-feira em casa, no estádio Dom Afonso Henriques, e se classificou para a última fase preliminar da Liga Europa, à qual também chegaram o Legia Varsóvia e o Ararat-Armenia.

O Vitória já havia se colocado em vantagem na eliminatória ao ter feito 3 a 0 no jogo de ida, como visitante, e hoje consolidou a classificação com o placar elástico. Rochinha, com dois gols, foi o artilheiro da partida, enquanto Davidson, João Carlos, João Pedro e Pepê marcaram uma vez cada.