O vencedor da final da Taça Libertadores, que será disputada entre Palmeiras e Santos, no Maracanã, receberá o prêmio inédito de US$ 15 milhões (R$ 82,1 milhões) pela vitória na partida, enquanto o vice-campeão obterá US$ 6 milhões (R$ 32,8 milhões).

A esse valor, é preciso somar o que foi obtido pelo dono do título ao longo da competição, o que dará o total de US$ 22,5 milhões (R$ 123,2 milhões), o montante mais elevado na história do principal torneio de clubes da América do Sul.