Vanessa Bryant (C), seu advogado Luis Li e sua amiga Sydney Leroux. EFE/CAROLINE BREHMAN

Vanessa Bryant, viúva da lenda da NBA Kobe Bryant, receberá uma indenização milionária após vencer uma ação contra as autoridades do condado de Los Angeles por divulgar fotos dos corpos do jogador e de sua filha Gigi, segundo informou a imprensa dos Estados Unidos nesta quarta-feira.

Um júri determinou que Vanessa Bryant receberá US$ 16 milhões e Chris Chester, que perdeu sua esposa e filha no mesmo acidente de helicóptero, receberá US$ 15 milhões.