Monica Benicio, viúva de Marielle Franco, vereadora assassinada em 2018, foi eleita vereadora no Rio de Janeiro no pleito municipal deste domingo, com 22.919 votos, segundo a Justiça Eleitoral.

Ela concorreu pelo mesmo partido de Marielle, o PSOL, e também é militante dos direitos humanos e oriunda do complexo de favelas da Maré.

Quase 1.000 dias após o assassinato de Marielle e do motorista Anderson Gomes, a investigação continua aberta, com muitas perguntas não respondidas. Os dois foram mortos a tiros em 14 de março de 2018, dentro do carro dele, quando a então vereadora voltava de um evento com mulheres negras na região central da cidade.

Os dois supostos assassinos, os ex-policiais Élcio de Queiroz e Ronnie Lessa, foram presos, mas ainda não foi determinado o mentor do crime.