Martine Moise, viúva do presidente Haiti Jovenel Moise (d), ao voltar ao Haiti no dia 17 de julho. EFE/Escritório do Primeiro Ministro

Martine Moise, viúva do presidente Haiti Jovenel Moise, assassinado no último dia 7, anunciou nesta terça-feira que sua família pagará pelo funeral de Estado de seu marido, rejeitando o uso de dinheiro público para esse fim.

"O gabinete da primeira-dama aproveita para informar o público que a família presidencial pretende assumir as despesas associadas ao funeral do Presidente da República. Para isso, não pretende beneficiar do apoio financeiro do Tesouro Público", disse um comunicado de Martine Moise.