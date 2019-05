O presidente da Argentina, Mauricio Macri, afirmou neste sábado que "voltar ao passado" significaria a autodestruição do país, uma clara referência à candidatura de sua antecessora no cargo, Cristina Kirchner, a vice nas eleições presidenciais do dia 27 de outubro.

"Voltar ao passado seria a nossa autodestruição", opinou Macri em um encontro com apoiadores em Buenos Aires, onde esteve acompanhado do chefe de governo da capital, Horacio Rodríguez Larreta.