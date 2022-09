A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, fará nesta quarta-feira seu discurso sobre o Estado da União Europeia de 2022, marcado pela escalada dos preços da energia e pela resposta continental a esta crise, bem como pela invasão russa da Ucrânia, quase sete meses após o início da agressão.

O discurso terá início às 9h (horário local, 4h de Brasília) na sessão do Parlamento Europeu em Estrasburgo (França), após uma breve fala da presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, e durará mais de uma hora na qual Von der Leyen passará em revista as realizações da sua administração durante o último ano e definirá as prioridades para o curso que se inicia, dominado pela guerra na Ucrânia e pela inflação.