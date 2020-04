Devido à pandemia de Covid-19, o Bureau Internacional de Exposições (BIE) propôs nesta terça-feira o adiamento da Exposição Universal de Dubai, que seria inaugurada no dia 20 de outubro, para o ano que vem a pedido dos Emirados Árabes.

O Comitê Executivo da entidade, composto por 12 membros e sob presidência francesa, adotou por unanimidade a proposta, que precisa ser aprovada por dois terços dos 171 Estados-membros na Assembleia-Geral, que votará à distância entre 24 e 29 de abril.

Dubai espera receber 25 milhões de visitantes no evento, 11 milhões deles estrangeiros, e faturar cerca de US$ 32 bilhões.

Em comunicado, o BIE afirma que, se a proposta de adiamento for aceita, a Exposição Universal de Dubai, que tem como lema "Conectar os espíritos, construir o futuro", ocorrerá entre 1º de outubro de 2021 e 31 de março de 2022.

"Após avaliar as consequências sem precedentes da pandemia de Covid-19 na saúde pública, na atividade econômica e nas restrições mundiais de circulação, o Comitê Executivo do BIE recomendou unanimemente a aprovação do pedido dos Emirados Árabes de adiar a Exposição", afirmou.

Assim como ocorreu com os Jogos Olímpicos de Tóquio, os Emirados Árabes solicitaram que, apesar do adiamento, seja mantido o nome "Expo 2020 Dubai".

O secretário-geral do BEI, Dimitri Kerkentzes, se mostrou confiante que as novas datas cumprirão o papel de "unir os esforços coletivos com o objetivo compartilhado do progresso da humanidade".

A Expo será "a melhor plataforma para construir, com otimismo e esperança renovados, um futuro melhor e mais promissor", frisou.

Esta não é a primeira vez que o evento precisa mudar de datas. Em 1937, a Exposição Universal de Paris abriu com vários meses de atraso. A do Haiti, de 1949, também precisou esperar meses para inaugurar. A de Roma, de 1942, foi suspensa embora um pavilhão inteiramente dedicado a Benito Mussolini ter sido montado.

Em 1958, o evento de Bruxelas também teve as datas alteradas, já a de 1976, na Filadélfia, foi cancelada. Moscou cedeu a edição de 1967 a Montreal, e Chicago repassou a de 1992 para Sevilha. EFE

