Os eleitores da região autônoma de Bougainville finalizaram neste sábado um referendo não-vinculante pela independência da Papua Nova Guiné, após duas semanas de votação, cujo resultado será anunciado no próximo dia 20.

O chefe da comissão eleitoral local, Mauricio Claudio, anunciou, por meio de comunicado, o início da apuração, que diversos especialistas apontaram que decidirá pela separação.

Ao todo, 249 urnas foram espalhadas pela região, de baixo desenvolvimento, rica em recursos minerais e que foi palco de conflito armado separatista entre 1988 e 1998.

"Está de acordo com que Boungainville obtenha: 1. Maior autonomia. 2. Independência", diziam as cédulas. Segundo Claudio, a votação, em que 206 mil pessoas estavam aptas para votar, aconteceu de forma pacífica.

O referendo é parte do acordo de paz entre a guerrilha local e o governo da Papua Nova Guiné, em 2001.

A região autônoma é cobiçada por ter um dos mais ricos depósitos de ouro e cobre do Pacífico. As reservas de Panguna, a mina que desencadeou o conflito armado e que representava 40% do PIB de Papua, foram avaliadas em US$ 58 bilhões.