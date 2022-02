Um voto por engano de um deputado do Partido Popular (PP), o principal da oposição, foi decisivo para aprovar no Congresso da Espanha a reforma trabalhista promovida pelo governo e que é considerada imprescindível para o país receber os milionários fundos de recuperação da União Europeia.

A reforma, comandada por Yolanda Díaz, uma ministra do Trabalho com forte vínculo comunista, foi aprovada por um placar de 175 votos a favor e 174 contra, expondo a dificuldade do governo em promover projetos no Congresso.