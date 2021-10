28 out 2021

EFE Quito 28 out 2021

O Instituto Geofísico da Escola Politécnica Nacional confirmou nesta quarta-feira a leve queda de cinzas do vulcão Reventador, em um município da província de Sucumbíos, na região amazônica do Equador e na fronteira com a Colômbia.

De acordo com o Instituto, às 8h (hora local) foram recebidos relatórios do centro da cidade de El Reventador, que confirmavam uma ligeira queda de cinzas nesta região do cantão Gonzalo Pizarro, em Sucumbíos.