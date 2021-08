O vulcão Etna, localizado na ilha da Sicília, no sul da Itália, teve uma nova erupção na cratera sudeste, com emissões de grande magnitude, mas controladas, de lava e cinzas, conforme informou nesta segunda-feira o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia da Itália.

De acordo com o órgão, as fontes de lava chegaram a atingir 2,8 mil metros do nível do mar, sem causar qualquer tipo de danos. O Aeroporto da cidade de Catania, inclusive, segue operando, embora tenha alguns atrasos em voos.