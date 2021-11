O vulcão Cumbre Vieja, localizado em La Palma, na Espanha, aumentou nas últimas horas a emissão de cinzas, o que afeta, especialmente, as regiões oeste e noroeste da ilha, enquanto aumenta o fluxo de lava e há registro de piora na qualidade do ar.

No município de Llanos de Aridane, as condições atmosféricas passaram a ser consideradas como "extremamente desfavoráveis", com presença de partículas inferiores a 10 micrômetros (PM10) chegando a 276 microgramas por metro cúbico de ar.