Depois de ver "Marighella" abrir a 15º Festival Internacional de Cinema de Santiago (Sanfic), o ator e diretor Wagner Moura concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira no Chile e disse que no Brasil há uma "guerra de narrativas" sobre a ditadura que governou o país entre 1964 e 1985.

Para o ator, que estreia na direção com "Marighella", há aqueles que querem contar o que ocorreu durante os anos de regime de exceção no Brasil, caso do próprio autor ao contar no filme o caso do escritor, político e guerrilheiro Carlos Marighella, e os que querem negar os fatos ocorridos sob o governo militar, caso do presidente Jair Bolsonaro.