Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França e Itália se pronunciaram nesta quarta-feira para classificar as eleições presidenciais na Síria como "fraudulentas" e "ilegítimas".

Os ministros das Relações Exteriores destas cinco democracias liberais ocidentais pediram, em uma declaração conjunta, que o regime do presidente sírio Bashar al Assad realize eleições em conformidade com a Resolução 2254 do Conselho de Segurança da ONU, e exigiram que a comunidade internacional rejeitasse os pleitos de hoje "de forma inequívoca".