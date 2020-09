A morte de um jovem negro de 18 anos, baleado no peito por um policial, provocou série protestos que começou na noite de ontem e prosseguiu nesta quinta-feira em Washington, nos Estados Unidos.

Cerca de 30 pessoas se concentraram hoje na frente da casa da prefeita da cidade, a democrata Muriel Bowser, para pedir a demissão do chefe do Departamento de Polícia, Peter Newsham.

Ontem à noite, os atos foram realizados diante das unidades locais de polícia, sob o lema "sem justiça, não haverá paz" e com muitos gritos do nome de Deon Kay, o jovem que morreu baleado, segundo o jornal local "Washingtonian".

O próprio Departamento de Polícia, após muita pressão, divulgou as imagens gravadas pela câmera do agente que efetuou o disparo, em que é possível ver um grupo reunido em volta de um veículo e muitos deles correndo após a chegada dos integrantes da força de segurança.

Um dos que sai em disparada é Kay, que recebe o disparo enquanto tentava deixar o local.

De acordo com a polícia, em determinado possível das imagens, é possível ver algo que o jovem carregava, semelhante a uma pistola. No local, a arma do jovem foi recuperada no local.

Kay foi transferido para o hospital após ser baleado, mas não resistiu aos ferimentos.

Atualmente, os Estados Unidos registra uma forte onda contra o racismo e a violência policial, desde a morte, em 25 de maio, de George Floyd, também morto durante uma abordagem policial em Mineápolis, no estado de Minnesota.