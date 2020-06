A prefeita de Washington DC, Muriel Bowser, anunciou nesta quinta-feira o fim do toque de recolher em vigor desde o último domingo, após não ter havido prisões ontem à noite durante os protestos pacíficos na capital dos Estados Unidos por causa da violência policial contra negros.

Em entrevista coletiva, Bowser indicou que havia decidido suspender o toque de recolher, imposto na noite de domingo, devido à natureza pacífica dos protestos dos últimos dias.

A capital americana viveu uma noite tensa de saques e tumultos no último domingo, e os manifestantes concentrados em frente à Casa Branca, no dia seguinte, foram contidos pelas forças de segurança com gás lacrimogêneo.

Os manifestantes, no entanto, continuaram os protestos e desafiaram as autoridades, ficando nas ruas após o início do toque de recolher.

Nos últimos dias, o perímetro de segurança foi ampliado e a residência presidencial foi reforçada com cercas altas, dando à Casa Branca, um dos destinos turísticos mais visitados da capital, um ar fortificado.

O presidente dos EUA, Donald Trump, alvo de muitas das críticas dos manifestantes, ameaçou enviar milhares de soldados para manter a ordem na cidade, como parte da onda de protestos desencadeados no país após a morte por asfixia de George Floyd, que estava sob custódia policial, na semana passada, em Minneapolis.

Em seis dias de protestos, aconteceram 19 prisões no sábado, 90 no domingo, 289 na segunda e 29 na terça-feira, enquanto ontem, não houve prisões. EFE

afs/phg

