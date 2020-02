O aplicativo de mensagens WhatsApp anunciou nesta quarta-feira que possui atualmente cerca de 2 bilhões de usuários, mais de um quarto da população mundial, conforme publicação em seu blog oficial.

De propriedade do Facebook, o aplicativo destaca a importância da privacidade no uso dessa ferramenta e reconhece que quanto mais conexões são feitas pelo usuários, mais precisam ser protegidos.

"Quanto mais pessoas conectamos, maior é o nosso compromisso em proteger as informações que elas compartilham on-line", diz a empresa.

Por esta razão, a companhia lembra que a ferramenta oferece "criptografia de ponta a ponta", algo considerado pelo WhatsApp uma "necessidade da vida moderna".

No início, o objetivo do aplicativo era criar um serviço simples, confiável e privado para os usuários "ajudando a conectar o mundo com privacidade e proteger a comunicação pessoal de 2 bilhões de usuários em todo o mundo", concluiu o blog.

O WhatsApp, criado em 2009 por Jan Koum e Brian Acton, ex-funcionários do Yahoo, surgiu como uma alternativa às mensagens de texto (SMS). Em 2014 foi adquirido pelo Facebook, que pagou US$ 19 bilhões. EFE

