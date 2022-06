O portal WikiLeaks chamou classificou nesta sexta-feira a ordem de extradição do jornalista Julian Assange para os Estados Unidos, autorizada pela ministra do Interior do Reino Unido, Priti Patel, como um "dia obscuro para a liberdade de imprensa e a democracia britânica", mas ressaltou que pretende recorrer contra a decisão.

"Qualquer pessoa neste país que se preocupe com a liberdade de expressão deve se envergonhar profundamente de que a ministra do Interior tenha aprovado a extradição de Julian Assange para os EUA, o país que planejou seu assassinato", disse o site em um comunicado.