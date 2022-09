O ator americano Will Smith. EFE/Arquivo

O ator americano Will Smith causou grande comoção nesta quarta-feira no povoado de Alausí, localizado nos Andes do Equador, cujos moradores se surpreenderam ao vê-lo caminhar por suas ruas para gravar um documentário.

Smith foi visto em plenas filmagens enquanto caminhava pela linha do trem que atravessa o povoado, como comprovam vários vídeos publicados hoje por testemunhas que também tiveram oportunidade de cumprimentá-lo e tirar fotos.