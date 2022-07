Quatro meses depois do tapa dado em Chris Rock na cerimônia do Oscar, Will Smith divulgou nesta sexta-feira um vídeo no qual pede desculpas pelo "comportamento inaceitável" e se oferece para conversar quando o colega de profissão desejar.

"Estou tentando não me ver como um m...", disse o ator no vídeo, sua primeira desculpa audiovisual pública e contundente após o ocorrido em março. Smith já havia se desculpado em texto publicado no Instagram no dia seguinte.