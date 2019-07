Woody Allen estreará no próximo sábado no Scala de Milão, templo da música lírica italiana, com sua adaptação da ópera cômica "Gianni Schicchi", de Giacomo Puccini, segundo informou a instituição.

O cineasta americano recorrerá aos alunos da Academia do Scala para representar esta obra que já apresentou em Los Angeles em 2015, uma comédia de um ato criada por Puccini em 1917 e que agora chega aos palcos deste templo italiano.