A cidade de Wuhan, na China, onde foi registrado o primeiro surto de Covid-19 no mundo, permitirá novamente voos internacionais para seu aeroporto a partir da próxima semana, de acordo com informações divulgadas nesta quinta-feira pela imprensa local.

Segundo o portal de notícias "Yicai", na próxima quarta, dia 16, sairá do Aeroporto Internacional de Tianhe um voo para Seul operado pela companhia aérea sul-coreana T'way Air. Será o primeiro partindo de Wuhan para o exterior desde janeiro, quando as autoridades decidiram confinar a cidade e cortou as 63 rotas que a ligavam a destinos em outros países.