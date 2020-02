EFE/EPA/DONG NAIDE CHINA OUT

As autoridades de Wuhan, capital da província chinesa de Hubei e epicentro da epidemia do novo coronavírus, reforçaram nesta terça-feira a quarentena a que a cidade está sujeita desde 23 de janeiro, com medidas como o fechamento de todos os complexos residenciais.

A prefeitura publicou hoje em seu site novas diretrizes para o controle da epidemia, indicando que todos os empreendimentos habitacionais da cidade serão fechados a partir de hoje para minimizar o fluxo de pessoas.

De acordo com o jornal oficial "Global Times", que mostra imagens de barreiras improvisadas nos condomínios em que não há cercas, as pessoas trancadas em suas comunidades ainda poderão receber pedidos de alimentos e outros itens em suas casas.

As autoridades da cidade, a sétima mais populosa da China, afirmaram que todos os edifícios com casos confirmados ou suspeitos devem ser bloqueados e geridos estritamente. A população também foi convocada a apoiar ativamente as medidas e a desencorajar aqueles que interfiram e dificultem a implementação.

Outra das iniciativas divulgadas hoje por Wuhan é que todos aqueles que têm sintomas relacionados com o coronavírus, mesmo que leves, como por exemplo febre, devem procurar atendimento médico nos centros de saúde mais próximos e não se deslocarem até outros distritos, para tentar evitar a propagação do vírus.

Caso precisem ser internados e a instalação em questão não tiver camas suficientes, a clínica deve encontrar um local no bairro onde o período de observação possa ser realizado.

O executivo local decidiu fechar a cidade em 23 de janeiro para tentar evitar a propagação do vírus, embora tenha sido criticado por não ter tomado essa decisão antes. Isso porque 5 milhões de pessoas haviam deixado a cidade nos dias anteriores como parte do êxodo anual para o feriado do Ano Novo chinês.

Após o fechamento, 9 milhões de pessoas foram deixadas dentro de Wuhan, onde se acredita que a epidemia tenha tido início. A principal suspeita está sobre um mercado onde animais selvagens vivos estavam sendo vendidos ilegalmente.

Até agora, foram relatados 18.454 casos e 748 mortes em Wuhan, representando, respectivamente, 43% e 74% do total nacional. EFE

