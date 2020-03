A cidade de Wuhan, capital da província de Hubei, onde teve início o surto do novo coronavírus, suspenderá a quarentena imposta a seus moradores desde janeiro, no próximo dia 8 de abril, anunciaram nesta terça-feira as autoridades municipais.

Além disso, o restante das cidades de Hubei suspenderá as restrições de viagem a partir de amanhã, informou a agência estatal "Xinhua".

Os moradores de Wuhan poderão sair da cidade se obtiverem um código QR de saúde verde, o que implica que a pessoa em questão não teve contato com alguém infectado ou suspeito de ter a doença.

No dia 23 de janeiro, o governo de Wuhan impôs restrições de tráfego, bem como a suspensão do transporte público e todos os voos e trens de partida, forçando o confinamento de fato dos 11 milhões de habitantes da cidade.

Até aquele dia, o coronavírus causou 17 mortes e afetou 444 pessoas na cidade do centro-leste da China.

De acordo com a última contagem divulgada hoje, 2.524 pessoas faleceram até agora em Wuhan, enquanto o total para a província de Hubei é de 3.160 mortos.

As autoridades locais anunciaram anteriormente que tomariam medidas "progressivas" para suspender as restrições na cidade, o que não incluiu novos casos confirmados da Covid-19 por cinco dias consecutivos até 22 de março.

No entanto, Wuhan publicou um caso local do vírus no último balanço divulgado hoje.

Até agora, a cidade registrou 50.006 casos confirmados.

Por outro lado, o número total de infectados diagnosticados em toda a China desde o início da pandemia é de 81.171, dos quais 3.277 pessoas morreram.

Um total de 73.159 pessoas também já tiveram alta após terem superado com sucesso a doença.

Enquanto isso, os infectados "ativos" no país asiático já estão abaixo da marca de 5 mil: as contas da Comissão Nacional de Saúde totalizam 4.735, das quais 1.573 permanecem em estado grave (1.527 delas em Wuhan).

A prioridade do governo chinês é agora "proteger contra a importação" de infecções de outros países: até agora, o país asiático confirmou 427 casos importados do exterior.

No último dia 12, o governo chinês declarou que o pico das transmissões havia terminado no país, embora desde então as estatísticas tenham sido protagonizadas pelos chamados "casos importados". EFE

jco/phg

(foto)(vídeo)