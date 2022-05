As autoridades da cidade de Xangai, na China, anunciaram nesta segunda-feira o fim, daqui a dois dias, da rigorosa quarentena imposta para evitar casos de covid-19 e que mantém a maior parte de seus 26 milhões de habitantes dentro de casa há dois meses. A partir de quarta-feira, pessoas que vivem em áreas onde nenhum caso de covid foi relatado poderão sair de casa normalmente, e empresas e o transporte público também retomarão as operações. "Ninguém deve impor restrições aos moradores para entrar ou sair de complexos residenciais, exceto aqueles em áreas de médio e alto riscos ou sujeitas a liberdade de movimento limitada", disseram as autoridades municipais de prevenção e controle da covid-19 em um comunicado. De acordo com a nota, Xangai vai retomar os serviços de transporte público e táxis, e carros particulares serão permitidos nas rodovias, exceto nas áreas ainda com restrições.Nos últimos dias, muitas áreas que estavam confinadas há meses começaram a recuperar a liberdade total ou parcial, embora a grande maioria das lojas ainda estivesse fechada. No domingo, a prefeitura local já havia estendido de 48 para 72 horas o tempo máximo que deve passar desde o último teste PCR com resultado negativo para quem quiser usar o transporte público ou frequentar supermercados, entre outros lugares com aglomerações.As autoridades da cidade também anunciaram hoje um plano para "revitalizar" a economia local após dois meses de estrita contenção diante do pior surto de covid na cidade desde o início da pandemia. Considerada a capital financeira da China, Xangai registrou ontem 68 novos casos de covid (61 deles assintomáticos), muito longe do pico de quase 28 mil de meados de abril. EFE