O governo da cidade de Xangai, no leste da China, intensificou as medidas de prevenção contra a covid-19, em meio a um surto da variante ômicron, que segundo boletim divulgado nesta sexta-feira causou 11 mortes nas últimas 24 horas, de acordo com a imprensa local.

Ao todo, foram contabilizadas 36 vítimas da mutação do novo coronavírus, do que está sendo classificada como "fase crítica" no combate à propagação. De acordo com balanço divulgado hoje, foram contabilizados 17.629 casos ao longo da quinta-feira, o que representa 4,7% de aumento na comparação com a véspera.