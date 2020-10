O presidente da China, Xi Jinping, disse nesta sexta-feira que "chantagem, bloqueios e pressão máxima não levam a lugar algum" e que o país "nunca vai se acovardar diante de ameaças", em um alerta velado aos Estados Unidos e à política externa do governo Donald Trump.

"A China jamais permitirá que qualquer força viole ou separe seu território sagrado", disse Xi em discurso com acentuado tom nacionalista no Grande Palácio do Povo, em Pequim, para comemorar o 70º aniversário da chegada à Coreia do Norte de voluntários chineses que lutaram na Guerra da Coreia (1950-1953) contra tropas americanas.