O presidente da China, Xi Jinping, disse nesta quinta-feira que "o povo chinês nunca permitirá que nenhuma força estrangeira abuse, oprima ou subjuge o país".

Em discurso na icônica Praça da Paz Celestial, em Pequim, por ocasião das comemorações do centenário de fundação do Partido Comunista da China (PCCh), Xi, também secretário-geral da legenda, ressaltou, diante de cerca de 70 mil pessoas lá reunidas, que "ninguém deve subestimar a determinação, a forte vontade e a extraordinária capacidade do povo chinês de defender sua soberania".