O presidente da China, Xi Jinping, garantiu nesta terça-feira, em discurso na Assembleia Geral da ONU, que o país não entrará em nenhum tipo de guerra, "nem fria, nem quente", apesar das fortes tensões com os Estados Unidos e as advertências da entidade internacional sobre a crescente divisão entre as duas superpotências.

Em mensagem de vídeo enviada às Nações Unidas, Xi ressaltou que a China nunca buscará a "hegemonia" e que aposta em um mundo baseado na cooperação e no multilateralismo.