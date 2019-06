O presidente da China, Xi Jinping, visitará a Coreia do Norte nos dias 20 e 21 de junho a convite do líder norte-coreano, Kim Jong-un, segundo informou nesta segunda-feira a agência oficial "Xinhua".

A agência cita um anúncio emitido pelo porta-voz do Departamento Internacional do Comitê Central do Partido Comunista Chinês (PCCh), Hu Zhaoming, cujo escritório assegura que os dois líderes se encontrarão "por ocasião do 70º aniversário do estabelecimento de laços diplomáticos".