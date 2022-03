O presidente da China, Xi Jinping, pediu nesta sexta-feira ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para que trabalhem juntos pela paz mundial e disse que a crise na Ucrânia é algo que eles "não queriam ver".

Xi fez essas declarações durante uma reunião por teleconferência com Biden, a primeira entre os dois líderes desde novembro do ano passado, de acordo com uma transcrição preliminar da agência oficial de notícias chinesa "Xinhua".