O presidente da China, Xi Jinping, pediu nesta quinta-feira uma unidade internacional na luta contra a mudança climática, tendo como objetivo deixar um "mundo limpo e belo para as gerações futuras".

"Estou confiante de que, enquanto nos unirmos em nossos propósitos e iniciativas, triunfaremos diante dos desafios globais do clima e do meio ambiente", disse Xi em seu discurso, realizado durante a Cúpula de Líderes sobre o Clima, conferência virtual organizada pelos Estados Unidos sobre mudança climática com a participação de 40 líderes internacionais.