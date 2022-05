O ex-presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovych, deposto durante os protestos de 2014 e atualmente asilado na Rússia, expressou nesta sexta-feira seu temor de que o país não apenas perca territórios no leste e sul, mas que desapareça como um Estado independente.

"Por mais doloroso que seja escrever, a Ucrânia como Estado está em perigo extremo. Está ameaçada de destruição total. Não se trata apenas do risco de perder grandes territórios no sul e no leste do país", afirmou Yanukovych em suas redes sociais.