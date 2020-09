O Parlamento do Japão nomeou, nesta quarta-feira, Yoshihide Suga como o novo primeiro-ministro, substituindo Shinzo Abe, que decidiu renunciar por motivos de saúde após quase oito anos no poder.

Suga, de 71 anos, que era o chefe de gabinete de Abe e porta-voz do antigo premiê, recebeu 314 dos 462 votos expressos em uma sessão extraordinária da Câmara Baixa da Dieta, convocada para ratificar a eleição com base na proposta do partido governante.