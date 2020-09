O YouTube, de propriedade do Google, excluiu por enquanto a possibilidade de entrar no ramo das transmissões de futebol ao vivo e prefere se concentrar em acordos com canais de televisão, campeonatos e clubes, disse nesta terça-feira o diretor de Esportes da plataforma na Europa, Tomos Grace, durante o fórum 'Soccerex Connected'.

"Não vamos lutar pelos direitos de transmissão, há canais que o fazem melhor do que nós. Somos seus parceiros, e eles rentabilizam melhor o conteúdo premium. Temos muitos acordos no futebol inglês, no Brasil, na Alemanha... Queremos trabalhar com eles, para o ao vivo e os resumos, não para competir", explicou Grace.