O Youtube está considerando tirar todo o conteúdo infantil de sua plataforma de vídeos principal e levá-lo ao Youtube Kids, aplicativo voltado a menores de idade, em resposta às recentes polêmicas de gestão dos vídeos para crianças, publicou nesta quarta-feira o "The Wall Street Journal".

O texto, que cita fontes anônimas que participaram dos debates, aponta que a direção da empresa está cogitando este movimento, apesar do grande risco que isso representaria para a plataforma principal, já que os vídeos infantis estão entre os mais populares e os que mais dinheiro geram em publicidade. A ideia seria de que todo o conteúdo protagonizado por crianças ou dirigido a este público passasse a ficar restrito ao aplicativo especial, com o qual o Alphabet (matriz do Google) tenta evitar problemas como os abertos nos últimos meses.