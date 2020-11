O zagueiro da seleção da Croácia Domagoj Vida atuou 45 minutos em amistoso com a Turquia quando era positivo para o novo coronavírus, segundo informou nesta quinta-feira a federação de futebol da antiga república iugoslava (NHS).

As equipes nacionais dos dois países se enfrentaram ontem em Istambul e ficaram no empate em 3 a 3. O jogador do Besiktas foi titular e permaneceu em campo até o intervalo.