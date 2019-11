Em passagem pelo Brasil, onde participou do Congresso Nacional do PT, em São Paulo, o ex-presidente do governo da Espanha entre 2004 e 2011, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmou em entrevista à Agência Efe que viu Lula com muita "vontade de luta política" após deixar a prisão.

Zapatero também comentou sobre os distúrbios sociais em Chile, Bolívia, Colômbia e Venezuela. Sobre este último, no qual atuou como mediador nos últimos anos, classificou que há uma "aposta falida" do governo de Donald Trump nos Estados Unidos de tentar derrubar o presidente Nicolás Maduro com sanções econômicas.

O político socialista opinou ainda que levará anos - "espero que não muitos", disse - para recuperar um bom diálogo político entre o governo central da Espanha e o autônomo da Catalunha.

Efe: Como o senhor viu Lula (após deixar a prisão devido a um novo entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o cumprimento da pena de condenados em segunda instância)?

Zapatero: A primeira coisa que chamou a atenção é o quão bem ele está fisicamente, magro, com bom aspecto, nota-se que se cuidou. E, com certeza, o vi com aquele ímpeto que sempre o caracterizou, com aquela vontade de luta política, com o objetivo de recuperar o PT, de fazer dele o partido vencedor no Brasil e também muito preocupado com toda a situação nos países latino-americanos e com todas as possibilidades de integração regional, nas quais vem trabalhando e defendendo há muito tempo.

Tenho um grande afeto por Lula, coincidi com seu mandato em meus anos como presidente. Sempre o vi como um homem simples, um homem preocupado com os pobres, com a pobreza, um homem que sempre luta por seus objetivos e lhe desejo o melhor.

Efe: Como explicaria o que acontece na Venezuela a um leigo?

Zapatero: O que temos experimentado nos últimos dias é uma tentativa de derrubar um governo com sanções econômicas, que só têm prejudicado os cidadãos com o apoio de uma oposição que tentava, suponhamos, por via dos fatos, chegar ao governo (...) é um caminho fracassado, a aposta de (Donald) Trump é falida.

Efe: Davam seis meses ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, quando a crise se agravou no início do ano.

Zapatero: Tomara que a mesa nacional criada para o diálogo continue a avançar, assim como as agendas eleitorais. Esperamos que as sanções econômicas cheguem ao fim, como aconteceu com muitos países, onde a única coisa a que levaram foi prejudicar economicamente as pessoas. São as pessoas comuns que sofrem.

Efe: Além da Bolívia, onde Evo Morales foi forçado a deixar a presidência pelas Forças Armadas, Chile e Colômbia são outros países latino-americanos em convulsão. O que está acontecendo?

Zapatero: No Chile, me parece que ir ao processo constituinte é razoável, há apoio unânime das forças políticas. O que aconteceu foi um profundo e intenso mal-estar social (...) A grande questão pendente que se pode deduzir no Chile é a questão social, a questão das desigualdades, a questão dos serviços públicos, a questão das pensões públicas. Na Colômbia, acabamos de ver um protesto, uma reação social, uma expressão que certamente tem uma questão social latente em um país que economicamente tem um bom desempenho e algo mais profundo (...) o número de líderes sociais, trabalhadores rurais assassinados é muito devastador.

Efe: O conflito na Catalunha começou a tomar forma no final de seu segundo amndato (2008-2011). Que receitas existem para apaziguá-lo?

Zapatero: A resposta, que é a mais democrática, aliás, e a mais fiel à ideia da unidade de uma Espanha democrática, é a do diálogo, do reconhecimento da compreensão mútua, da superação dos preconceitos, da busca de fórmulas interativas para recuperar as afinidades.

Efe: A negociação para a posse de Pedro Sánchez como presidente do governo da Espanha (ocupa o cargo de forma interina atualmente, devido à falta de uma maioria no Parlamento da Espanha para formar o governo) pode acabar dependendo da ERC (Esquerda Republicana da Catalunha), legenda com a qual o senhor já negociou. Dá algum conselho a Sanchez (correligionário de Zapatero no PSOE)?

Zapatero: É sempre muito errado dar conselhos a quem não te pediu. Direi apenas à ERC, que é um partido com história, e por isso um partido com responsabilidades e obrigações, de vínculos, de raízes, que sabe muito bem qual é a situação da Espanha e a necessidade que temos de que haja um governo.

E é evidente que o único governo é o da soma do PSOE e do Podemos, com a abstenção da Esquerda Republicana da Catalunha (...) Nada começará ou terminará no dia da posse, o que vamos dar é um passo positivo para esse diálogo que eu defendo, que levará muito tempo, anos certamente, espero que não muitos, mas anos, para recuperar os últimos dez anos, que foram muito ruins, na Catalunha, para a Catalunha, mas também para toda a Espanha.