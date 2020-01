O ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohammad Javad Zarif, condenou veementemente o assassinato do general Qasem Soleimani, comandante da Força Quds, unidade especial dos Guardiões da Revolução Islâmica, e disse que os Estados Unidos serão responsabilizados por isso.

"A malícia e a estupidez das forças terroristas americanas em matar o general Soleimani, o herói e comandante da luta contra o terrorismo e o extremismo, sem dúvida fortalecerão a árvore da resistência na região e no mundo", disse Zarif.

O chanceler afirmou que "o Ministério das Relações Exteriores iraniano usará todas as suas capacidades políticas, legais e internacionais para implementar as decisões tomadas pelo Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã de responsabilizar o regime criminoso e terrorista dos Estados Unidos por esse crime flagrante".

Soleimani morreu hoje, aos 63 anos, em Bagdá, no suposto bombardeio seletivo que ocorreu depois do aumento das tensões nos últimos dias entre Washington e Teerã, com o ataque de seguidores da milícia iraquiana majoritariamente xiita, Forças de Mobilização Popular (PMF, na sigla em inglês) a embaixada americano em Bagdá, no último dia de 2019, quando eles conseguiram invadir e incendiar uma pequena parte do complexo.