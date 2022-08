O presidente da Ucrânia, Volodymir Zelensky, acusou nesta terça-feira a Rússia de não encerrar as "provocações" nos lugares por onde a missão da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) tem de passar para chegar à usina nuclear de Zaporizhzhya.

"A situação na usina nuclear de Zaporizhzhya e em Enerhodar, nos arredores, continua sendo extremamente ameaçadora. Os ocupantes não abandonam a usina, continuam bombardeando e não retiram as suas armas e munições do território da usina nuclear. Eles intimidam o pessoal da nossa fábrica. O risco de um desastre de radiação devido a ações russas não diminui nem por uma única hora", disse Zelensky no habitual discurso noturno.